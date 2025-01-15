В Варшаве сегодня ждут Зеленского

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится 20-24 января.

В Давосе ожидается присутствие представителей из более 130 стран мира, среди них - более 60 глав государств и правительств и более 1600 представителей деловых кругов.

Зеленский должен прибыть в Давос во вторник, 21 января. Украинский президент впервые принимал участие в мероприятии в 2024 году.

Зеленский часто встречается с польскими лидерами. Между тем, отношения между странами не всегда гладкие. В частности Зеленский обвиняет Варшаву в том, что она не передала Киеву старые истребители МиГ-29.

Кроме того, Польша отказывает сбивать российские ракеты, которые атакуют Западную Украину. Польша поднимает авиацию во время ракетных ударов, позволяя ракетам залетать на свою территорию, и не сбивает их, когда ракеты возвращаются обратно.

В частности Польша поднимала авиацию во время ракетного удара по Украине 15 января.

Еще одним вопросом является эксгумация останков польских жертв Волынской трагедии, которая не проводилась долгое время. Процедура необходима для перезахоронения. Однако 10 января премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о достижении договоренностей относительно первых эксгумаций жертв Волынской трагедии. Позже это подтвердили в МИД Украины.