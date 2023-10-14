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В центрі Варшави чоловік погрожував підірвати себе посеред площі

Субота 14 жовтня 2023 14:59
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В центрі Варшави чоловік погрожував підірвати себе посеред площі Фото: в Варшаві невідомий погрожував підірвати себе на центральній площі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На центральній площі Варшави невідомий чоловік погрожував підірвати себе. Перед цим він виліз на пам'ятник жертвам Смоленської катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Інцидент стався лише за день до парламентських виборів в Польщі.

Після переговорів з поліцією чоловік все ж зліз з меморіалу та здався правоохоронцям. Перед цим перемовник розмовляв із затриманим через грамофон. На місці подій працювали контртерористичні підрозділи.

Загалом було залучено кілька сотень правоохоронців.

Згідно з неофіційними даними, затриманий погрожував підірвати себе. При собі він мав рюкзак й ще якийсь предмет в руці.

"Я поки не підтверджую цю інформацію, на даний момент найважливіше визначити мотивацію і забезпечити безпеку в цьому місці", - відповів речник поліції Сильвестер Марчак відповідаючи на питання, чи був у чоловіка вибуховий заряд.

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