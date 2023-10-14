В центре Варшавы мужчина угрожал взорвать себя посреди площади
На центральной площади Варшавы неизвестный мужчина угрожал взорвать себя. Перед этим он взобрался на памятник жертвам Смоленской катастрофы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Инцидент произошел всего за день до парламентских выборов в Польше.
После переговоров с полицией мужчина все же слез с мемориала и сдался правоохранителям. Перед этим переговорщик разговаривал с задержанным через граммофон.
На месте событий работали контртеррористические подразделения. Всего было привлечено несколько сотен правоохранителей.
Plac Piłsudskiego и okolica otoczona przez policję и wyłączona z ruchu. На Помнике Smoleński wszedł meżczyzna, który grozi, że się wysadzi pic.twitter.com/mX0OXaH5Ll— Hubert Biskupski (@hbiskupski) октябрь 14, 2023
Согласно неофициальным данным, задержанный угрожал взорвать себя. При себе он имел рюкзак и еще какой-то предмет в руке.
#Warszawa. Zamaskowany mężczyzna miał wtargnąć na Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej grożąc detonacją ładunku wybuchowego. Teren wokół jest odgrodzony. Na miejscu są saperzy. pic.twitter.com/6ZOd7U3N96— Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) October 14, 2023
"Я пока не подтверждаю эту информацию, на данный момент важнее всего определить мотивацию и обеспечить безопасность в этом месте", - ответил представитель полиции Сильвестер Марчак отвечая на вопрос, был ли у мужчины взрывной заряд.
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