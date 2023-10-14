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В центре Варшавы мужчина угрожал взорвать себя посреди площади

Суббота 14 октября 2023 14:59
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В центре Варшавы мужчина угрожал взорвать себя посреди площади Фото: в Варшаве неизвестный угрожал взорвать себя на центральной площади (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На центральной площади Варшавы неизвестный мужчина угрожал взорвать себя. Перед этим он взобрался на памятник жертвам Смоленской катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Инцидент произошел всего за день до парламентских выборов в Польше.

После переговоров с полицией мужчина все же слез с мемориала и сдался правоохранителям. Перед этим переговорщик разговаривал с задержанным через граммофон.

На месте событий работали контртеррористические подразделения. Всего было привлечено несколько сотен правоохранителей.

Согласно неофициальным данным, задержанный угрожал взорвать себя. При себе он имел рюкзак и еще какой-то предмет в руке.

"Я пока не подтверждаю эту информацию, на данный момент важнее всего определить мотивацию и обеспечить безопасность в этом месте", - ответил представитель полиции Сильвестер Марчак отвечая на вопрос, был ли у мужчины взрывной заряд.

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