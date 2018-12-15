ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Одессе произошел масштабный пожар на Николаевской дороге

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 16:29
В Одессе произошел масштабный пожар на Николаевской дороге
Фото: пожар на Николаевской дороге в Одессе (Думская)

Пока информации о жертвах нет

В Одессе на Николаевской дороге горит здание, в котором находятся отделение "Новой почты", шиномонтаж и мебельный склад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, пожар начался в помещении здания, в котором собирали мебель. До приезда пожарных огонь перекинулся на помещение отделения "Новой почты", мастерскую и шиномонтаж. В результате пожара произошло обрушение потолка здания.

В "Думской" отметили, что пожар был локализован, спасатели завершают его гашение. Пока информации о жертвах или пострадавших в результате пожара нет.

Из-за пожара на Николаевской дороге в обе стороны образовались пробки. Трамваи разворачиваются на Ярмарочной.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 13 декабря произошел пожар в магазинах со строительными материалами. Горела территория площадью 250 м. кв.

Ранее РБК-Украина писало, что в среду, 12 декабря, в Баштанском районе Николаевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей, еще один ребенок госпитализирован.

 

В Одесской обл. ликвидировали повреждение нефтепровода В Одесской области в автобусе обнаружили взрывное устройство
Новости Украины ОдессапожарНовая почта
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь