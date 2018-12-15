В Одессе произошел масштабный пожар на Николаевской дороге

Фото: пожар на Николаевской дороге в Одессе (Думская)

Пока информации о жертвах нет

В Одессе на Николаевской дороге горит здание, в котором находятся отделение "Новой почты", шиномонтаж и мебельный склад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, пожар начался в помещении здания, в котором собирали мебель. До приезда пожарных огонь перекинулся на помещение отделения "Новой почты", мастерскую и шиномонтаж. В результате пожара произошло обрушение потолка здания.

В "Думской" отметили, что пожар был локализован, спасатели завершают его гашение. Пока информации о жертвах или пострадавших в результате пожара нет.

Из-за пожара на Николаевской дороге в обе стороны образовались пробки. Трамваи разворачиваются на Ярмарочной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 13 декабря произошел пожар в магазинах со строительными материалами. Горела территория площадью 250 м. кв.

Ранее РБК-Украина писало, что в среду, 12 декабря, в Баштанском районе Николаевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей, еще один ребенок госпитализирован.