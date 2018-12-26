У Варшаві в пожежі загинули 6 людей

Фото: місце пожежі (tvnwarszawa.tvn24/pl)

Причини пожежі поки невідомі

У вівторок, 25 грудня, в дерев’яному будинку на території однієї з промислових зон Варшави сталась пожежа, внаслідок якої загинули 6 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на tvn24.

Як зазначається пожежа сталась в будинку площею 25 кв м. Причини пожежі поки невідомі.

У гасінні пожежі брали участь 32 рятувальники. Тіла загиблих було виявлено вже після того, як пожежу погасили. У поліції вважають, що в будинку перебували безхатьки.

Нагадаємо, 23 грудня у селі Яблуниця Івано-Франківської області під час пожежі у приміщенні готелю загинула людина.

Також 15 грудня в Одесі на Миколаївській дорозі горіла будівля, в якій знаходяться відділення "Нової пошти", шиномонтаж та меблевий склад.

Раніше РБК-Україна писало, що у середу, 12 грудня, у Баштанському районі Миколаївської області в результаті пожежі у житловому будинку загинули двоє дітей, ще одна дитина госпіталізована.