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В Николаевской области в результате пожара погибли двое детей

Новости » Происшествия    12.12.2018 - 18:27
В Николаевской области в результате пожара погибли двое детей
Фото: место происшествия (mk.dsns.gov.ua)

Еще одного ребенка госпитализировали

В среду, 12 гркдня, в Баштанском районе Николаевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей, еще одна - госпитализирована. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщается, что информация о пожаре к спасателям поступила в 2 часа дня. Событие произошло на ул. Центральная в селе Доброе.

"По прибытию подразделения на место, пожар на незначительной площади был ликвидирован соседями. В помещении в это время находилось трое малолетних детей. Двое малышей, 2016 и 2017 годов рождения погибли, еще один ребенок 2014 года рождения госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

При выяснении обстоятельств стало известно, что горело кресло в одной из комнат. В результате этого образовалось плотное задымление. Дети надышались продуктами горения.

Напомним, в Днепре утром в понедельник 10 декабря, произошел пожар в больнице на улице Батумская Индустриального района города.

Добавим, 21 ноября во Львове произошел пожар в областной клинической больнице медицинского института на улице Черниговской, 7. По факту пожара полиция открыла уголовное производство

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