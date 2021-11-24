В Варшаве снова откроют госпиталь на стадионе из-за ситуации с коронавирусом

В Варшаве на Национальном стадионе (PGE Narodowy) снова развернут временный госпиталь для больных коронавирусом. На фоне роста числа заболевших инфекцией власти Польши планируют увеличить количество больничных коек до 31,5 тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу PGE Narodowy .

"Решением Мазовецкого воеводы будет перезапущен временный госпиталь в PGE Narodowy", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство стадиона согласовывает детали перезапуска COVID-госпиталя с Центральной клинической больницей министерства внутренних дел и администрации в Варшаве.

В PGE Narodowy подчеркнули, что после приостановки работы временного госпиталя в мае этого года большая часть инфраструктуры для его развертывания осталась. Это позволит быстро восстановить его работу.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции отметил ухудшение ситуации с коронавирусом. По его словам, на данный момент в стране развернуто более 24 тысяч больничных коек, а к 20 декабря их количество планируется увеличить до 31,5 тысячи.