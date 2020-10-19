В Варшаве откроют госпиталь на стадионе из-за ситуации с коронавирусом

Фото: национальный стадион в Варшаве (commons.wikimedia org User Arne_Cseler)

Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что в Варшаве на национальном стадионе откроют полевой госпиталь для пациентов, которые болеют коронавирусом. Такое решение было принято из-за необходимости обеспечить места для госпитализации инфицированных COVID-19 людей.

Об этом сообщает TVP Info.

По словам Мюллера, около 500 мест для людей с COVID-19 будут созданы в конференц-залах стадиона, где в случае необходимости смогут провести кислородную терапию. Также число мест можно будет расширить до 1000 коек. Первые из них будут доступны на этой неделе.

Мюллер пояснил, что за последние месяцы по всей Польше были определены места, в частности, спортивной инфраструктуры, где могут быть образованы больницы.

Отмечается, в Польше за последние сутки зафиксировали 8536 новых случаев коронавируса. За последние недели там регистрировали новые рекорды ежедневных случаев. Врачи сообщают о нехватке персонала, больничных коек и оборудования.

Напомним, с 17 октября 152 из 314 повятов Польши были переведены в "красную зону".

Также РБК-Украина писало, что в Польше ввели так называемые часы для людей преклонного возраста, чтобы уменьшить риск их инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в Польше был введен обязательный масочный режим по всей территории страны.