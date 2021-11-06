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В Польше не планируют вводить локдаун: премьер страны назвал причины

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Вроцлав, Суббота 06 ноября 2021 18:04
В Польше не планируют вводить локдаун: премьер страны назвал причины Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images )
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Польши не планируют вводить в стране локдаун, несмотря на увеличение заболеваемости коронавирусом. Среди причин премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал протесты недовольных такими мерами, что приводит к росту инфицированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Wyborcza.

По его данным, Моравецкий сделал это заявление во время посещения больницы во Вроцлаве. Премьер отметил, что правительство страны рассматривает разные меры для ограничения распространения коронавируса. Однако, по его словам, ужесточение карантина не стоит на повестке дня.

"Мы не рассматриваем локдаун", - сказал Моравецкий.

Глава правительства добавил, что наблюдая за массовыми протестами в других странах, где был введен локдаун, был сделан вывод, что такие ограничения приводят только к росту заболеваемости коронавирусом.

"Поэтому мы стараемся найти середину, лучшее решение", - подчеркнул премьер, добавив, что правительство делает ставку на вакцинацию от инфекции и расширение мест для пациентов в больницах.

Напомним, со 2 ноября в Польше начали вакцинировать от коронавируса третьей дозой.

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