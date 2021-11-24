У Варшаві знову відкриють госпіталь на стадіоні через ситуацію з коронавірусом

У Варшаві на Національному стадіоні (PGE Narodowy) знову розгорнуто тимчасовий госпіталь для хворих коронавірусом. На тлі зростання числа хворих на інфекцію влада Польщі планує збільшити кількість лікарняних ліжок до 31,5 тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу PGE Narodowy .

"Рішенням Мазовецького воєводи буде перезапущено тимчасовий госпіталь в PGE Narodowy", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що керівництво стадіону погоджує деталі перезапуску COVID-госпіталю з центральною клінічною лікарнею Міністерства внутрішніх справ і адміністрації у Варшаві.

У PGE Narodowy підкреслили, що після припинення роботи тимчасового госпіталю в травні цього року велика частина інфраструктури для його розгортання залишилася. Це дозволить швидко відновити його роботу.

Міністр охорони Здоров'я Польщі Адам Недзельський на пресконференції відзначив погіршення ситуації з коронавірусом. За його словами, на цей момент в країні розгорнуто понад 24 тисяч лікарняних ліжок, а до 20 Грудня їх кількість планується збільшити до 31,5 тисячі.