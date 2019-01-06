Варфоломей заявил, что получению томоса радуются в Украине и за ее пределами

Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (УНИАН)

Вселенский патриарх также заявил, что будет молиться за Украину

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с получением томоса об автокефалии Украинской православной церкви и заявил, что ему радуются как в Украине, так и за ее пределами. Об этом он сказал во время поздравления украинцев с Рождеством, сообщает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что подписание томоса - это особая миссия.

"Подписание томоса - это особая миссия. Это радость не только для украинцев, которые живут в Украине, но и за ее пределами. Вы родились для Креста, но крещение получили от Константинополя. Желаю, чтобы маленький Иисус, который принес мир на землю, принес мир в Украину", - заявил Варфоломей.

Патриарх также заявил, что будет молиться за Украину.

"Благодать родившегося спасителя да благословит всех украинцев в новом 2019 году. Я буду всегда молиться за Украину, как и делал это", - добавил он.

Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что верит в объединение всех православных церквей вокруг Православной церкви Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев собраться 7 января на Софийской площади для общей молитвы за утверждение ПЦУ. Кроме того, глава государства раскритиковал заявления РФ о подкупе Вселенского патриарха Варфоломея для получения Украиной томоса.

Подчеркнем, в воскресенье, 6 января, Вселенский патриархат предоставил томос ПЦУ.