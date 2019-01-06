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Епифаний надеется объединить с ПЦУ все православные церкви Украины

Новости » Общество    06.01.2019 - 19:49
Епифаний надеется объединить с ПЦУ все православные церкви Украины
Фото: Епифаний (РБК-Украина, Виталий Носач)

Предстоятель ПЦУ отметил, что в 2019 году Украина должна вернуть Крым и оккупированные территории Донбасса

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что верит в объединение всех православных церквей вокруг Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом он заявил во время поздравления украинцев с Рождеством, сообщает РБК-Украина.

Предстоятель ПЦУ верит, что в 2019 году удастся объединить все украинское православие "вокруг киевского престола".

"Мы празднуем не только эту большую радость прихода в мир спасителя нашего, который пришел ради нашего спасения. Мы радуемся и возлагаем в дальнейшем нашу надежду на Бога и верим, что в будущем новом 2019 году, получив этот великий дар - признание автокефалии Украинской православной церкви, мы объединим все украинское православие вокруг киевского престола", - заявил митрополит Епифаний.

Он также отметил, что в 2019 году Украина должна вернуть Крым и оккупированные территории Донбасса.

"Мы верим в то, что в следующем году воцарится тот долгожданный мир в Украине: будет завершена война на востоке, мы вернем оккупированные территории, вернем Крым, и все у нас будет идти так, как мы этого хотим", - добавил митрополит.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев собраться 7 января на Софийской площади для общей молитвы за утверждение Единой Поместной Православной церкви Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, в воскресенье, 6 января, Вселенский патриархат предоставил томос ПЦУ.

Добавим, Порошенко раскритиковал заявления РФ о подкупе Вселенского патриарха Варфоломея для получения Украиной томоса.

В комитете Рады не исключили появление нового закона о приходах Порошенко призвал украинцев к общей молитве 7 января за создание ПЦУ
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