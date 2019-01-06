Варфоломій заявив, що отриманню томосу радіють в Україні та за її межами

Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (УНІАН)

Вселенський патріарх також заявив, що буде молитися за Україну

Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з отриманням томосу про автокефалію Української православної церкви та заявив, що йому радіють як в Україні, так і за її межами. Про це він сказав під час привітання українців з Різдвом, повідомляє РБК-Україна.

Він підкреслив, що підписання томосу - це особлива місія.

"Підписання томосу - це особлива місія. Це радість не тільки для українців, які живуть в Україні, але і за її межами. Ви народилися для Хреста, але хрещення отримали від Константинополя. Бажаю, щоб маленький Ісус, який приніс мир на землю, приніс мир в Україну", - заявив Варфоломій.

Патріарх також заявив, що буде молитися за Україну.

"Благодать народженого спасителя хай благословить усіх українців у новому 2019 році. Я буду завжди молитися за Україну, як і робив це", - додав він.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що вірить в об'єднання усіх православних церков навколо Православної церкви України.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко закликав українців зібратися 7 січня на Софійській площі для спільної молитви за утвердження ПЦУ. Крім того, глава держави розкритикував заяви РФ про підкуп Вселенського патріарха Варфоломія для отримання Україною томосу.

Підкреслимо, у неділю, 6 січня, Вселенський патріархат надав томос ПЦУ.