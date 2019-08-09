Варфоломей заявил, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела украинской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей I во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Православной церкови Украины (ПЦУ) в Facebook.

По его словам, украинская церковь полностью независима и автокефальная.

"Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви нести свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Она полностью независимая и автокефальная", - заявил Вселенский патриарх.

Он заверил, что из Константинополя Украинская церковь будет иметь "только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Вселенским Патриархом Варфоломеем I в Стамбуле заявил, что власть не должна вмешиватся в церковные дела.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал о чем говорил с Вселенским патриархом Варфоломеем I в ходе встречи в Стамбуле. По его словам, в ходе беседы они обсудили ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем.

Отметим, Владимир Зеленский накануне находился с официальным визитом в Турции. Во время своего визита он заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры. Это, по его словам, будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря.