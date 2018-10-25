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Варфоломей: украинцы имеют право на автокефалию, как и балканские народы

Новости » Политика    25.10.2018 - 15:26
Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)
Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)

Варфоломей заверил, что автокефалия будет предоставлена в интересах украинского народа

Вселенский патриарх Варфоломей считает, что украинцы имеют право на автокефальную церковь, как и все балканские народы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Варфоломея, опубликованное на портале orthodoxia.info.

Сообщается, что Варфоломей на встрече с паломниками из Греции заверил, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви будет решен в интересах украинского народа.

"Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые какое-то время находились в прямой юрисдикции Вселенского патриархата, но пришло время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо", - отметил Варфоломей.

Он также добавил, что вопрос автокефалии для украинской церкви стал актуальным после обретения Украиной независимости в 1991 году.

Напомним, ранее Иерусалимский патриарх поддержал решение Константинополя в споре с Русской православной церковью.

Отметим, накануне киевский патриарх Филарет отметил, что дата проведения объединительного собора еще неизвестна.

 

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