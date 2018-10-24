Дата проведения объединительного Собора еще неизвестна, - Филарет

Фото: Филарет (РБК-Украина)

В Соборе точно будут участвовать архиереи Московского патриархат

Точная дата проведения Архиерейского объединительного Собора еще неизвестна. Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в эфире "Украинского радио".

"Я не думаю, что Собор затягивается. Собор не затягивается, а идет естественным процессом. Я думаю, что этот Собор готовится. Потому что в Соборе будет представитель Вселенского патриарха. Поэтому если бы это зависело только от нас - от украинской стороны. А поскольку это зависит еще и от Вселенского патриарха, то мы не можем конкретно сказать. Слышали, что в ноябре будет... Конкретной даты пока нет. Но знаем одно, что Вселенский патриарх твердо стоит на позиции предоставления автокефалии Украинской церкви", - подчеркнул Филарет.

По его словам, в объединительном Соборе точно будут участвовать архиереи Московского патриархата.

"Я могу сказать только о Киевском патриархате, что у нас более 40 архиереев; у автокефальной церкви - 14 архиереев. Неизвестно сколько от Московского патриархата. Будет 10, будет больше - мы не знаем. Но то, что они будут - без сомнения", - сообщил Филарет.

Напомним, сегодня Патриарх Иерусалимский Феофил III выразил поддержку Вселенскому патриархату в его противостоянии с Российской православной церковью в вопросе автокефалии для Украинской церкви.

Недавно в Константинополе заявили, что Томос Украинской православной церкви будет предоставлен в "нужное время".

Как писало РБК-Украина ранее, Синод Константинопольского патриархата снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и поддержал продолжение предоставления автокефалии Украине.