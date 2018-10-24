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Иерусалимский патриарх поддержал решение Константинополя в споре с РПЦ

Новости » Общество    24.10.2018 - 14:12
Фото: Феофил III (kathimerini.gr)
Фото: Феофил III (kathimerini.gr)

Патриарх Феофил III поддерживает православное единство под эгидой Константинополя

Патриарх Иерусалимский Феофил III выразил поддержку Вселенский патриархат в его противостоянии с Российской православной церковью (РПЦ) в вопросе автокефалии для Украинской церкви. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на  Оrthodoxia.info  

В частности, по информации религиозного издания, Феофил ІІІ в письме обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Святого миро. Издание отмечает, что этот шаг свидетельствует о поддержке Патриархом Иерусалимским Фанара и православного единства под эгидой Константинополя.

Письмо с просьбой о миро для иерусалимской церкви Варфоломею передал экзарх Антонин Нектариос. Он назвал Святое миро высшим связующим звеном между православными церквями и акцентировал внимание на нерушимости связей между Константинополем и Иерусалимом. 

В своем ответе Вселенский Патриарх упомянул о древних связях между Фанаром и Святой землей. Также Варфоломей добавил, что, в случае необходимости, патриархи Иерусалима могут участвовать в процессе принятия решений в Константинополе, особенно если речь о будущем Православной Церкви.

Напомним, недавно в Константинополе заявили, что Томос Украинской православной церкви будет предоставлен в "нужное время". 

Как писало РБК-Украина ранее, Синод Константинопольского патриархата снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и поддержал продолжение предоставления автокефалии Украине.

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