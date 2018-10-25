Варфоломій: українці мають право на автокефалію, як і балканські народи

Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Варфоломій запевнив, що автокефалія буде надана в інтересах українського народу

Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що українці мають право на автокефальну церкву, як і всі балканські народи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Варфоломія, опубліковану на порталі orthodoxia.info.

Повідомляється, що Варфоломій на зустрічі з паломниками з Греції запевнив, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішено в інтересах українського народу.

"Українці мають право на автокефалію, як і всі балканські народи, які певний час перебували в прямій юрисдикції Вселенського патріархату, але настав час, коли вони стали самостійними. Чому всі інші мають право на автокефалію, а 45-50 мільйонів українців ні? Це несправедливо", - наголосив Варфоломій.

Він також додав, що питання автокефалії для української церкви стало актуальним після здобуття Україною незалежності в 1991 році.

Нагадаємо, раніше Єрусалимський патріарх підтримав рішення Константинополя в суперечці з Російською православною церквою.

Відзначимо, напередодні київський патріарх Філарет зазначив, що дата проведення об'єднавчого собору ще невідома.