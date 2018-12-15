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Варфоломій привітав і благословив Епіфанія

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 22:19
Варфоломій привітав і благословив Епіфанія
Фото: Патріарх Варфоломій (УНІАН)

Сьогодні, 15 грудня, митрополита Епіфанія було обрано предстоятелем єдиної української церкви

Вселенський патріарх Варфоломій у телефонній розмові благословив та привітав митрополита Епіфанія з обранням предстоятелем Православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Деякий час тому митрополит Епіфаній подзвонив до Патріарха Варфоломія повідомити про обрання і попросив благословення, той його благословив і привітав", - розповів співрозмовник агентства.

Як зазначається, це може означати, що Вселенський Патріархат Варфоломій визнає Об'єднавчий собор, який відбувся сьогодні, 15 грудня, у столиці України.

Нагадаємо, що в суботу, 15 грудня, Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви.

Додамо, що завтра, 16 грудня, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе першу літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.

Крім того, Сполучені Штати Америки (США) привітали Україну з рішенням Об'єднавчого собору створити єдину помісну українську православну церкву та обранням предстоятелем нової церкви митрополита Епіфанія.

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Новини України патріарх ВарфоломійЄпіфанійОб'єднавчий собор
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