Епифаний завтра проведет первую литургию

Фото: митрополит Епифаний (УНИАН)

Литургия состоится завтра, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе

В воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе состоится первая литургия предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) на странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"16 декабря, завтра, в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая литургия предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всей Украины", - написал Зоря.

Напомним, ранее сообщалось, что синод новосозданной Православной церкви Украины будет состоять из предстоятеля Епифания и еще 12 иерархов. В Синод войдут митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и три постоянных участника - почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, митрополиты Макарий и Симеон.

Добавим, что в субботу, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.

Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.