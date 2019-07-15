Варфоломей назвал первую церковь, которая признает ПЦУ

Фото: Варфоломей (УНИАН)

Вселенский Патриарх надеется на признание ПЦУ другими поместными православными церквами в ближайшее время

Вселенский Патриарх Варфоломей надеется, что первой Православную церковь Украины признает Элладская православная церковь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Варфоломея "ТСН".

Так, Вселенский Патриарх надеется, что в ближайшее время ПЦУ признают другие поместные православные церкви.

"В последние несколько месяцев мы наблюдаем за ситуацией, которая происходит в Украине. И, возможно, решение о признании Православной церкви Украины было бы фактом, если бы, конечно, не было политического давления из разных стран на наших сестер - поместные православные церкви. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет уже позади. Мы молимся и надеемся, что все поместные православные церкви рано или поздно признают независимость Православной церкви Украины, но первой церковью, которая признает поместную православную церковь Украины будет братская сестра церковь - Элладская православная церковь", - подчеркнул он.

Напомним, в январе Элладская (Греческая) православная церковь начала процедуру признания автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как писало РБК-Украина, в феврале Румынская православная церковь заявила, что может признать Православную церковь Украины (ПЦУ), если украинские власти обеспечат права и свободы румынских общин.