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Элладская церковь запустила процедуру признания ПЦУ

Новости » Общество    08.01.2019 - 15:11
Элладская церковь запустила процедуру признания ПЦУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Собор Элладской церкви уже в феврале может признать Православную церковь Украины

Элладская (Греческая) православная церковь начала процедуру признания автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческий портал orthodoxia.info.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании священного Синода Элладской церкви приняли решение передать на архиерейский собор рассмотрение дела о признании автокефальной Православной церкви Украины. Также сообщается, что собор окончательно определится с реакцией на письма Вселенского патриарха Варфоломея и патриарха Московского Кирилла.

По данным источников, собор Элладской церкви может собраться уже в феврале.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал церкви мира признать Православную церковь Украины.

Отметим, сегодня стало известно, что томос об автокефалии Православной церкви Украины не будут увозить на Фанар для подписей членов Синода Вселенского патриархата. До этого руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил, что томос на некоторое время вернется в Стамбул.

 

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Новости Украины ГрецияПЦУАвтокефалия
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