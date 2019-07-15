Варфоломій назвав першу церкву, яка визнає ПЦУ

Фото: Варфоломій (УНІАН)

Вселенський Патріарх сподівається на визнання ПЦУ іншими помісними православними церквами найближчим часом

Вселенський Патріарх Варфоломій сподівається, що першою Православну церкву України визнає Елладська православна церква. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Варфоломія "ТСН".

Так, Вселенський Патріарх сподівається, що найближчим часом ПЦУ визнають інші помісні православні церкви.

"В останні кілька місяців ми спостерігаємо за ситуацією, яка відбувається в Україні. І, можливо, рішення про визнання Православної церкви України було би фактом, якщо б, звичайно, не було політичного тиску з різних країн на наших сестер - помісних православних церков. Ми сподіваємося, що найближчим часом це буде вже позаду. Ми молимось і сподіваємося, що всі помісні православні церкви рано чи пізно визнають незалежність Православної церкви України, але першою церквою, яка визнає помісну православну церкву України буде братська сестра-церква - Елладська православна церква", - підкреслив він.

Нагадаємо, в січні Елладська (Грецька) православна церква почала процедуру визнання автокефальної Православної церкви України (ПЦУ).

Як писало РБК-Україна, в лютому Румунська православна церква заявила, що може визнати Православну церкву України (ПЦУ), якщо українська влада забезпечать права і свободи румунських громад.