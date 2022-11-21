На острові Ява стався потужний землетрус: десятки загиблих та сотні поранених
Щонайменше 162 людини загинули внаслідок землетрусу магнітудою 5,6 на Західній Яві, який стався сьогодні вранці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Cотні людей постраждали, понад 13 тисяч мешканців острова були змушені залишити свої домівки, майже 2400 будинків зруйновані внаслідок землетрусу. За даними Національного агентства з усунення наслідків стихійних лих, багато людей опинились під завалами. У районі зникла електрика, через що порушився зв’язок.
"Зусилля з евакуації людей у деяких місцях ускладнюються зсувами ґрунту. Підготовлена важка техніка, щоб завтра евакуювати ще поховані села", - зазначив окружний урядовець із Чіанжура Герман Сугерман.
За даними Геологічної служби США, землетрус стався в регіоні Чіанжур у провінції Західна Ява на глибині 6,2 милі. Всього в країні за дві години після землетрусу було зафіксовано 25 повторних поштовхів.
Сьогодні вночі біля грецького острова Крит стався сильний землетрус магнітудою 5,5 за шкалою Ріхтера.
Раніше повідомлялося, що 18 листопада у Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,7. Епіцентр був у районі міста Новодністровська на глибині 4 км. А на початку місяця поштовхи від землетрусу в Румунії чути було в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях України, а також на території Молдови.
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