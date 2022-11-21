На острові Ява стався потужний землетрус: десятки загиблих та сотні поранених

Щонайменше 162 людини загинули внаслідок землетрусу магнітудою 5,6 на Західній Яві, який стався сьогодні вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Cотні людей постраждали, понад 13 тисяч мешканців острова були змушені залишити свої домівки, майже 2400 будинків зруйновані внаслідок землетрусу. За даними Національного агентства з усунення наслідків стихійних лих, багато людей опинились під завалами. У районі зникла електрика, через що порушився зв’язок.

"Зусилля з евакуації людей у деяких місцях ускладнюються зсувами ґрунту. Підготовлена важка техніка, щоб завтра евакуювати ще поховані села", - зазначив окружний урядовець із Чіанжура Герман Сугерман.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався в регіоні Чіанжур у провінції Західна Ява на глибині 6,2 милі. Всього в країні за дві години після землетрусу було зафіксовано 25 повторних поштовхів.