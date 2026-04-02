ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом на Харьковщине: рейсы задерживаются

22:22 02.04.2026 Чт
2 мин
В "Укрзализныце" рассказали подробности аварии с грузовиком
aimg Сергей Козачук
Грузовик столкнулся с поездом на Харьковщине: рейсы задерживаются Фото: под Харьковом грузовик врезался в пассажирский поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Вблизи станции Коломак пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, что привело к изменению маршрутов и задержек рейсов харьковского направления. Предварительно, пассажиры поезда не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрзализныцю".

Читайте также: Опоздания более 5 часов: из-за атаки дронов в Украине массово задерживаются поезда (список)

Последствия аварии

По данным перевозчика, аварию удалось предотвратить и избежать тяжелых последствий благодаря реакции железнодорожников. Удар был смягчен, поскольку машинист вовремя заметил опасность.

"Машинисту удалось вовремя применить экстренное торможение перед столкновением и смягчить удар, поэтому предварительно - без пострадавших среди пассажиров. Водителем занимаются медики", - отмечают в компании.

В результате инцидента был поврежден локомотив и по меньшей мере один вагон. Сейчас железнодорожники работают над ликвидацией последствий и организацией дальнейшего движения.

Изменения в графике движения

Из-за ДТП рейсы, следующие в харьковском направлении, вынуждены использовать объездные пути. Для пассажиров, оказавшихся в эпицентре события, готовят альтернативные варианты продолжения путешествия.

"Рейсы харьковского направления будут следовать по объездному маршруту с задержками, готовим резервные вагоны для пассажиров поезда №21/22 в направлении Львова", - сообщили в "Укрзалізниці".

Ситуация на железной дороге

Напомним, в последнее время работа железнодорожного транспорта в Украине неоднократно испытывала перебои из-за ситуации с безопасностью. В частности, 1 апреля из-за массированной атаки дронов в Украине массово задерживались поезда, а наибольшее отставание от графика составляли более 5 часов.

Также 31 марта, российские оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Славянске. В результате удара были ранены четверо работников локомотивного депо, один из железнодорожников находится в тяжелом состоянии.

Ранее РБК-Украина писало, как действовать пассажирам "Укрзализныци" во время эвакуации, если поезд стал мишенью для вражеской атаки или возникла угроза жизни.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Украина Харьков Авария
Новости
Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
Аналитика
