Ванат забив за "Жирону": перший гол у дебютному матчі (відео)
Український нападник Владислав Ванат відзначився першим голом за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі.
У поєдинку 4-го туру Ла Ліги "Жирона" грає на виїзді проти "Сельти" з Віго.
Українець відкрив рахунок на 12-й хвилині. Після пасу Івана Мартіна він увірвався до штрафного суперників та точно пробив повз голлкіпера в дальній кут.
GOAL Vladyslav Vanat 12'— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 14, 2025
Vanat sent a strong stirke from right of the box
Celta Vigo 0-1 Gironapic.twitter.com/yWuZpgghCh
Ванат проводить дебютний поєдинок у складі каталонської команди. Він приєднався до "Жирони" наприкінці серпня, уклавши угоду до 2030 року. Іспанський клуб заплатив за українця близько 17 млн євро.
