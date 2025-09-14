ua en ru
Ванат забив за "Жирону": перший гол у дебютному матчі (відео)

Віго, Неділя 14 вересня 2025 15:39
UA EN RU
Ванат забив за "Жирону": перший гол у дебютному матчі (відео) Фото: Владислав Ванат (x.com/GironaFC)
Автор: Андрій Костенко

Український нападник Владислав Ванат відзначився першим голом за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі.

У поєдинку 4-го туру Ла Ліги "Жирона" грає на виїзді проти "Сельти" з Віго.

Українець відкрив рахунок на 12-й хвилині. Після пасу Івана Мартіна він увірвався до штрафного суперників та точно пробив повз голлкіпера в дальній кут.

Ванат проводить дебютний поєдинок у складі каталонської команди. Він приєднався до "Жирони" наприкінці серпня, уклавши угоду до 2030 року. Іспанський клуб заплатив за українця близько 17 млн євро.

Раніше ми розповіли, яке завдання-мінімум за голами поставили Ванату в Іспанії.

Також читайте про зіпсований дебют Судакова за "Бенфіку" в чемпіонаті Португалії.

