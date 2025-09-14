ua en ru
Ванат забил за "Жирону": первый гол в дебютном матче (видео)

Виго, Воскресенье 14 сентября 2025 15:39
Ванат забил за "Жирону": первый гол в дебютном матче (видео) Фото: Владислав Ванат
Автор: Андрей Костенко

Украинский нападающий Владислав Ванат отметился первым голом в чемпионате Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи.

В поединке 4-го тура Ла Лиги "Жирона" играет на выезде против "Сельты" из Виго.

Украинец открыл счет на 12-й минуте. После паса Ивана Мартина он ворвался в штрафную соперников и точно пробил мимо голкипера в дальний угол.

