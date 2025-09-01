ua en ru
Ванат про перехід в "Жирону": "В Україні війна, важко грати в такій ситуації"

Понеділок 01 вересня 2025 17:06
Ванат про перехід в "Жирону": "В Україні війна, важко грати в такій ситуації" Владислав Ванат (фото: instagram.com/gironafc)
Автор: Катерина Урсатій

Український нападник Владислав Ванат, який перейшов із київського "Динамо" до іспанської "Жирони", поділився своїми першими враженнями після підписання контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова футболіста в бліц-інтерв'ю YouTube-каналу "Жирони".

Перші слова Ваната в "Жироні"

Владислав зізнався, що давно стежив за іспанським клубом і вважає Ла Лігу найкращим чемпіонатом для свого розвитку.

"У мене хороше передчуття, це для мене хороша можливість. Я дуже щасливий", - сказав він.

Ванат наголосив, що дивився багато матчів "Жирони", бо за цей клуб грають українці.

"Я говорив з ними, Циганков сказав, що я маю стати гравцем "Жирони". Циганков грав за "Динамо", коли я був молодий. Він був одним з лідерів команди", - додав він.

"Наразі в Україні війна, важко грати в такій ситуації. Але є багато нових клубів, хороших команд. Тож я думаю, що за два-три роки все може стати краще", - сказав вінгер.

Відповідаючи на питання, яким він бачить себе на полі, Ванат підкреслив свої сильні сторони.

"Який я футболіст? Я швидкий і можу забити багато голів. Я також граю на команду, допомагаю захисникам. Намагаюся забивати чи асистувати в кожному матчі. Ла Ліга - найкращий варіант для мене. Тут хороший технічний футбол", - резюмував Влад.

Деталі переходу Ваната в "Жирону"

Контракт Ваната розрахований на п'ять років - до літа 2030 року. За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, "Жирона" активувала клаусулу гравця, яка становила 20 млн євро. Таким чином, трансфер Ваната став одним із найдорожчих в історії українського футболу.

Він буде виступати за клуб Ла Ліги під 19-м номером.

Владислав став третім українським футболістом у складі іспанського клубу. З січня 2023 року за каталонську команду виступає Віктор Циганков. Також у поточному сезоні два матчі провів голкіпер Владислав Крапивцов.

При цьому зазначимо, що Ванат став другим українським центральним нападником в історії "Жирони" після Артема Довбика, який у сезоні 2023/24 став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 24 голами.

У поточному сезоні Ванат провів за "Динамо" 7 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 результативні передачі. Загалом за чотири роки виступів у Києві він провів 118 матчів і забив 50 м’ячів.

Наразі Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця в 15 млн євро.

Як зараз грає "Жирона"

Каталонський клуб виступає в іспанській Ла Лізі з сезону 2022/23. У сезоні 2023/24 команда посіла третє місце, що стало найкращим результатом в історії клубу.

Однак сезон 2024/25 виявився менш успішним: "Жирона" посіла 16-е місце, лише на одне очко випередивши зону вильоту.

Новий сезон 2025/26 команда розпочала з двох болючих поразок - від "Райо Вальєкано" (1:3) та "Вільярреала" (0:5).

Раніше ми повідомляли про рекордну суму підписання Александера Ісака "Ліверпулем".

Також читайте, що сказав головний тренер "Бенфіки" про перехід Георгія Судакова.

