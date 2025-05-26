Ванат, Бражко та інші: склад молодіжної збірної України перед Євро-2025

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад на товариський поєдинок з Іспанією, який стане для команди генеральною репетицією перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу .

Хто поїде до Іспанії

Товариський матч Іспанія (U-21) – Україна (U-21) відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на арені "Санто Домінго Стедіум".

А потім молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в груповому раунді зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

Наставник нашої молодіжної збірної Унаї Мельгоса запросив на збір 25 виконавців. До офіційної заявки на Євро, згідно з регламентом, мають потрапити 23 гравці.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі:

Руслан Нещерет ("Динамо")

Георгій Єрмаков ("Олександрія")

Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія)

Захисники:

Тарас Михавко ("Динамо")

Костянтин Вівчаренко ("Динамо")

Віталій Роман ("Рух")

Роман Дідик ("Рух")

Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина)

Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)

Володимир Салюк ("Металіст 1925")

Едуард Козік ("Колос")

Ілля Крупський ("Ворскла")

Півзахисники:

Назар Волошин ("Динамо")

Валентин Рубчинський ("Динамо")

Максим Брагару ("Динамо")

Володимир Бражко ("Динамо")

Ілля Квасниця ("Карпати")

Олег Очеретько ("Карпати")

Антон Царенко ("Лехія", Польща)

Іван Варфоломєєв ("Слован", Чехія)

Владислав Велетень ("Колос")

Олександр Яцик ("Зоря")

Борис Крушинський ("Полісся")

Нападники:

Богдан В'юнник ("Лехія", Польща)

Владислав Ванат ("Динамо")

Молодіжне Євро-2025: що відомо

Турнір пройде з 11 до 28 червня у восьми містах Словаччини. Участь візьмуть 16 команд.

На першому етапі збірні змагатимуться на груповій стадії.

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.

По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до плей-офф. Фінал відбудеться 28 червня на Національному стадіоні в Братиславі.

Чемпіонати Європи з футболу серед молодіжних команд проводяться з 1972 року. Найбільше перемог на них здобували команди Іспанії та Італії – по 5 титулів.

Збірна України – віце-чемпіон Євро-2006 та бронзовий призер минулої першості, яка проходила в 2023 році.