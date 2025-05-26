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Ванат, Бражко та інші: склад молодіжної збірної України перед Євро-2025

Понеділок 26 травня 2025 11:39
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Ванат, Бражко та інші: склад молодіжної збірної України перед Євро-2025 Фото: Молодіжна збірна України розпочала підготовку до чемпіонату Європи (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад на товариський поєдинок з Іспанією, який стане для команди генеральною репетицією перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Хто поїде до Іспанії

Товариський матч Іспанія (U-21) – Україна (U-21) відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на арені "Санто Домінго Стедіум".

А потім молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в груповому раунді зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

Наставник нашої молодіжної збірної Унаї Мельгоса запросив на збір 25 виконавців. До офіційної заявки на Євро, згідно з регламентом, мають потрапити 23 гравці.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі:

  • Руслан Нещерет ("Динамо")
  • Георгій Єрмаков ("Олександрія")
  • Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія)

Захисники:

  • Тарас Михавко ("Динамо")
  • Костянтин Вівчаренко ("Динамо")
  • Віталій Роман ("Рух")
  • Роман Дідик ("Рух")
  • Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина)
  • Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)
  • Володимир Салюк ("Металіст 1925")
  • Едуард Козік ("Колос")
  • Ілля Крупський ("Ворскла")

Півзахисники:

  • Назар Волошин ("Динамо")
  • Валентин Рубчинський ("Динамо")
  • Максим Брагару ("Динамо")
  • Володимир Бражко ("Динамо")
  • Ілля Квасниця ("Карпати")
  • Олег Очеретько ("Карпати")
  • Антон Царенко ("Лехія", Польща)
  • Іван Варфоломєєв ("Слован", Чехія)
  • Владислав Велетень ("Колос")
  • Олександр Яцик ("Зоря")
  • Борис Крушинський ("Полісся")

Нападники:

  • Богдан В'юнник ("Лехія", Польща)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Молодіжне Євро-2025: що відомо

Турнір пройде з 11 до 28 червня у восьми містах Словаччини. Участь візьмуть 16 команд.

На першому етапі збірні змагатимуться на груповій стадії.

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.

По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до плей-офф. Фінал відбудеться 28 червня на Національному стадіоні в Братиславі.

Чемпіонати Європи з футболу серед молодіжних команд проводяться з 1972 року. Найбільше перемог на них здобували команди Іспанії та Італії – по 5 титулів.

Збірна України – віце-чемпіон Євро-2006 та бронзовий призер минулої першості, яка проходила в 2023 році.

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