"Не через образу чи втому". Чому Вернидуб несподівано залишив "Кривбас"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УПЛ ТБ .

Що сказав Вернидуб

Про своє рішення фахівець повідомив після заключного матчу команди в чемпіонаті — нічиєї з "Поліссям" (1:1), яка залишила криворіжців на п'ятому місці та поза зоною єврокубків.

“Думаю, що сьогодні я дійсно провів останній матч на чолі "Кривбаса". Не бачу в цьому нічого страшного. Хочу побажати команді рухатися вперед, завжди бути мінімум в топ-5", - зазначив Вернидуб.

Наставник наголосив: його рішення не пов’язане з розчаруванням чи внутрішніми конфліктами.

"Я йду не через образу чи втому. Просто настав час. Прошу: не зупиняйтесь, усе у вас вийде!", - звернувся тренер з побажанням на майбутнє до свого вже колишнього клубу.

Що залишає по собі тренер

Вернидуб очолив "Кривбас" улітку 2022 року й провів із клубом три повноцінні сезони. Під його керівництвом команда:

провела 96 матчів у всіх турнірах (42 перемоги, 19 нічиїх, 35 поразок);

здобула історичну бронзу УПЛ-2023/24;

вперше стартувала в єврокубковій кваліфікації (Ліга Європи 2024/25).

Вернидуб став найуспішнішим і найдовше працюючим тренером в історії відродженого "Кривбасу" (з 2020 року).

До цього тренер працював з запорізьким "Металургом", луганською "Зорею", білоруським "Шахтарем" (Солігорськ) та молдовським "Шеріфом". Найдовшим був період у "Зорі" – 8 років, 266 матчів. Найуспішнішим – у "Шеріфі", з яким Вернидуб вийшов до групового раунду Ліги чемпіонів де, зокрема, перемагав мадридський "Реал".