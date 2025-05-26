Ванат, Бражко и другие: состав молодежной сборной Украины перед Евро-2025
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса назвал состав на товарищеский поединок с Испанией, который станет для команды генеральной репетицией перед финальным турниром Евро-2025 (U-21).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Кто поедет в Испанию
Товарищеский матч Испания (U-21) - Украина (U-21) состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене "Санто Доминго Стэдиум".
А затем молодежная сборная Украины будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
Наставник нашей молодежной сборной Унаи Мельгоса пригласил на сбор 25 исполнителей. В официальную заявку на Евро, согласно регламенту, должны попасть 23 игрока.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари:
- Руслан Нещерет ("Динамо")
- Георгий Ермаков ("Александрия")
- Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания)
Защитники:
- Тарас Михавко ("Динамо")
- Константин Вивчаренко ("Динамо")
- Виталий Роман ("Рух")
- Роман Дидык ("Рух")
- Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция)
- Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)
- Владимир Салюк ("Металлист 1925")
- Эдуард Козик ("Колос")
- Илья Крупский ("Ворскла")
Полузащитники:
- Назар Волошин ("Динамо")
- Валентин Рубчинский ("Динамо")
- Максим Брагару ("Динамо")
- Владимир Бражко ("Динамо")
- Илья Квасница ("Карпаты")
- Олег Очеретько ("Карпаты")
- Антон Царенко ("Лехия", Польша)
- Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия)
- Владислав Велетень ("Колос")
- Александр Яцик ("Заря")
- Борис Крушинский ("Полесье")
Нападающие:
- Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша)
- Владислав Ванат ("Динамо")
Молодежное Евро-2025: что известно
Турнир пройдет с 11 по 28 июня в восьми городах Словакии. Участие примут 16 команд.
На первом этапе сборные будут соревноваться на групповой стадии.
Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния
Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения
Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия
Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.
По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф. Финал состоится 28 июня на Национальном стадионе в Братиславе.
Чемпионаты Европы по футболу среди молодежных команд проводятся с 1972 года. Больше всего побед на них одерживали команды Испании и Италии - по 5 титулов.
Сборная Украины - вице-чемпион Евро-2006 и бронзовый призер прошлого первенства, которое проходило в 2023 году.
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