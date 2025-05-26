Ванат, Бражко и другие: состав молодежной сборной Украины перед Евро-2025

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса назвал состав на товарищеский поединок с Испанией, который станет для команды генеральной репетицией перед финальным турниром Евро-2025 (U-21).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

Кто поедет в Испанию

Товарищеский матч Испания (U-21) - Украина (U-21) состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене "Санто Доминго Стэдиум".

А затем молодежная сборная Украины будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Наставник нашей молодежной сборной Унаи Мельгоса пригласил на сбор 25 исполнителей. В официальную заявку на Евро, согласно регламенту, должны попасть 23 игрока.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари:

Руслан Нещерет ("Динамо")

Георгий Ермаков ("Александрия")

Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания)

Защитники:

Тарас Михавко ("Динамо")

Константин Вивчаренко ("Динамо")

Виталий Роман ("Рух")

Роман Дидык ("Рух")

Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция)

Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)

Владимир Салюк ("Металлист 1925")

Эдуард Козик ("Колос")

Илья Крупский ("Ворскла")

Полузащитники:

Назар Волошин ("Динамо")

Валентин Рубчинский ("Динамо")

Максим Брагару ("Динамо")

Владимир Бражко ("Динамо")

Илья Квасница ("Карпаты")

Олег Очеретько ("Карпаты")

Антон Царенко ("Лехия", Польша)

Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия)

Владислав Велетень ("Колос")

Александр Яцик ("Заря")

Борис Крушинский ("Полесье")

Нападающие:

Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша)

Владислав Ванат ("Динамо")

Молодежное Евро-2025: что известно

Турнир пройдет с 11 по 28 июня в восьми городах Словакии. Участие примут 16 команд.

На первом этапе сборные будут соревноваться на групповой стадии.

Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния

Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения

Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия

Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.

По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф. Финал состоится 28 июня на Национальном стадионе в Братиславе.

Чемпионаты Европы по футболу среди молодежных команд проводятся с 1972 года. Больше всего побед на них одерживали команды Испании и Италии - по 5 титулов.

Сборная Украины - вице-чемпион Евро-2006 и бронзовый призер прошлого первенства, которое проходило в 2023 году.