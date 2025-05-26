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Ванат, Бражко и другие: состав молодежной сборной Украины перед Евро-2025

Понедельник 26 мая 2025 11:39
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Ванат, Бражко и другие: состав молодежной сборной Украины перед Евро-2025 Фото: Молодежная сборная Украины начала подготовку к чемпионату Европы (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса назвал состав на товарищеский поединок с Испанией, который станет для команды генеральной репетицией перед финальным турниром Евро-2025 (U-21).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Кто поедет в Испанию

Товарищеский матч Испания (U-21) - Украина (U-21) состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене "Санто Доминго Стэдиум".

А затем молодежная сборная Украины будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Наставник нашей молодежной сборной Унаи Мельгоса пригласил на сбор 25 исполнителей. В официальную заявку на Евро, согласно регламенту, должны попасть 23 игрока.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари:

  • Руслан Нещерет ("Динамо")
  • Георгий Ермаков ("Александрия")
  • Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания)

Защитники:

  • Тарас Михавко ("Динамо")
  • Константин Вивчаренко ("Динамо")
  • Виталий Роман ("Рух")
  • Роман Дидык ("Рух")
  • Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция)
  • Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)
  • Владимир Салюк ("Металлист 1925")
  • Эдуард Козик ("Колос")
  • Илья Крупский ("Ворскла")

Полузащитники:

  • Назар Волошин ("Динамо")
  • Валентин Рубчинский ("Динамо")
  • Максим Брагару ("Динамо")
  • Владимир Бражко ("Динамо")
  • Илья Квасница ("Карпаты")
  • Олег Очеретько ("Карпаты")
  • Антон Царенко ("Лехия", Польша)
  • Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия)
  • Владислав Велетень ("Колос")
  • Александр Яцик ("Заря")
  • Борис Крушинский ("Полесье")

Нападающие:

  • Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Молодежное Евро-2025: что известно

Турнир пройдет с 11 по 28 июня в восьми городах Словакии. Участие примут 16 команд.

На первом этапе сборные будут соревноваться на групповой стадии.

Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния

Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения

Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия

Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.

По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф. Финал состоится 28 июня на Национальном стадионе в Братиславе.

Чемпионаты Европы по футболу среди молодежных команд проводятся с 1972 года. Больше всего побед на них одерживали команды Испании и Италии - по 5 титулов.

Сборная Украины - вице-чемпион Евро-2006 и бронзовый призер прошлого первенства, которое проходило в 2023 году.

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