"Вам не соромно?": в ООН порушили питання депортації українських дітей

Молодший міністр Великої Британії у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Стівен Дауті заявив, що Росія використовує українських дітей як інструмент війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укрінформу.
Читайте також: Представник США назвала країни, які допомагають Росії вести війну в Україні
Заяву було зроблено під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.
Британський чиновник зазначив, що дії Росії включають примусове переміщення українських дітей і триваючі атаки. За його словами, такі кроки стали частиною війни проти України.
Дауті розповів, що у вересні зустрічався з українськими дітьми, яких вивезли з окупованих територій. За словами міністра, під час спілкування вони ділилися пережитим досвідом.
"Вони розповідали мені, як їх розлучали з сім'ями і нав'язували нові ідентичності", - сказав Дауті.
Міністр також повідомив, що в його робочому кабінеті зберігається малюнок української дитини, якій вдалося покинути Росію. Зараз ця дитина проходить лікування після пережитих подій.
"Росія робить це з десятками тисяч дітей, використовуючи їх як інструмент війни. І я маю запитати російського представника: вам не соромно? Це має припинитися", - наголосив міністр.
За словами чиновника, від початку повномасштабної війни українські діти провели близько чотирьох тисяч годин під звуки повітряних тривог. За його словами, це можна порівняти з понад п'ятьма місяцями постійного стресу.
Він зазначив, що регулярні сирени, перебої з електрикою, страх і втрати серйозно впливають на психічний стан дітей.
"Покоління позбавляють безпеки та миру, на які має право кожна дитина у світі", - наголосив він.
Дауті наголосив, що повернення вивезених дітей є важливим елементом справедливого миру. За його словами, це питання має стати частиною будь-якого майбутнього врегулювання.
"Мир має передбачати... повернення всіх викрадених дітей і військовополонених та справедливість за скоєні злочини", - сказав Дауті.
Він додав, що Велика Британія підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на повернення українських дітей та притягнення винних до відповідальності.
Нагадуємо, що у Львові за два дні у Львівську обласну інфекційну лікарню госпіталізували 15 осіб із гострою кишковою інфекцією, серед яких 11 дітей. Усі постраждалі харчувалися в одному й тому самому місці. Про спалах інфекції ввечері понеділка, 23 лютого, повідомила Львівська обласна ЦКПБ, уточнивши, що випадки надходження зареєстровано 22 і 23 лютого 2026 року.
Зазначимо, що в Бучі відкрили Bucha Forest Classroom - сучасний екологічний освітній простір для дітей, створений у межах ініціативи New European Bauhaus Європейської Комісії. Цей проєкт став першим в Україні, реалізованим у межах європейської програми, та поєднує принципи сталого розвитку, естетики та соціальної відповідальності.