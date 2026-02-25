"Вам не стыдно?": в ООН подняли вопрос депортации украинских детей

Заявление было сделано во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Заявление на заседании Совбеза

Британский чиновник отметил, что действия России включают принудительное перемещение украинских детей и продолжающиеся атаки. По его словам, такие шаги стали частью войны против Украины.

Даути рассказал, что в сентябре встречался с украинскими детьми, которых вывезли с оккупированных территорий. По словам министра, во время общения они делились пережитым опытом.

"Они рассказывали мне, как их разлучали с семьями и навязывали новые идентичности", – сказал Даути.

Истории пострадавших детей

Министр также сообщил, что в его рабочем кабинете хранится рисунок украинского ребенка, которому удалось покинуть Россию. Сейчас этот ребенок проходит лечение после пережитых событий.

"Россия делает это с десятками тысяч детей, используя их как инструмент войны. И я должен спросить российского представителя: вам не стыдно? Это должно прекратиться", – подчеркнул министр.

Тысячи часов под звуки тревог

По словам чиновника, с начала полномасштабной войны украинские дети провели около четырех тысяч часов под звуки воздушных тревог. По его словам, это сопоставимо более чем с пятью месяцами постоянного стресса.

Он отметил, что регулярные сирены, перебои с электричеством, страх и потери серьезно влияют на психическое состояние детей.

"Поколение лишают безопасности и мира, на которые имеет право каждый ребенок в мире", – подчеркнул он.

Возвращение детей как условие мира

Даути подчеркнул, что возвращение вывезенных детей является важным элементом справедливого мира. По его словам, этот вопрос должен стать частью любого будущего урегулирования.

"Мир должен предусматривать… возвращение всех похищенных детей и военнопленных и справедливость за совершенные преступления", – сказал Даути.

Он добавил, что Великобритания поддерживает международные усилия, направленные на возвращение украинских детей и привлечение виновных к ответственности.