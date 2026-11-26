Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок четверга, 26 листопада, долар в обмінниках купують по 45,40 гривні (-15 коп), а продають – по 45,55 гривні (-15 коп).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 49,90 гривні (-13 коп), а продають – по 50,15 гривні (-15 коп).

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 45,11 гривні для купівлі валюти (-8 коп) та 45,59 гривні для її продажу (-15 коп).

Євро банки купують у середньому по 49,36 гривні (-11 коп), а продають – по 50,13 гривні (-18 коп).

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,55 гривні (-15 коп), а для карток – по 45,45 гривні (-21 коп). Купує валюту банк у відділеннях по 44,95 гривні (-15 коп), а для карток – по 45,10 гривні (-15 коп).

Євро у відділеннях банку можна купити по 50,10 гривні (-15 коп), а карткою – по 50 гривень (-25 коп). Курс купівлі становить 49,10 гривні у відділеннях (-15 коп) та 49,44 гривні для карток (-4 коп).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,45 гривні (-25 коп), а для карток – по 45,65 гривні (-25 коп). Купівля долара доступна за курсом 45,10 гривні в застосунку (-5 коп) та 45 гривень для карток (-5 коп).

Євро в застосунку можна купити по 50,05 гривні (-20 коп), а карткою – по 50,25 гривні (-25 коп). Курс купівлі становить 49,25 гривні в застосунку (-20 коп) та 49,20 гривні для карток (-10 коп).

''ПУМБ'' продає долари під час готівкового обміну по 45,80 гривні (без змін), а за комерційним курсом – також по 45,80 гривні (без змін). Банк купує долари по 45,20 гривні під час готівкового обміну (без змін) та по 45,30 гривні за комерційним курсом (без змін).

Євро в готівкових касах банку можна купити по 50,40 гривні (без змін), а здати – по 49,70 гривні (без змін).

Monobank сьогодні продає долари по 45,44 гривні (-20 коп), а євро – по 49,99 гривні (-25 коп). Купує валюту банк по 45,11 гривні за долар (-15 коп) та по 49,45 гривні за євро (-15 коп).

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