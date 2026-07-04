Валютний ринок готує паузу? Яким буде курс долара найближчого тижня

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Прогноз курсу: наступного тижня долар перебуватиме в межах 44,7–45,1 грн, а євро – 51,5–52,5 грн.

наступного тижня долар перебуватиме в межах 44,7–45,1 грн, а євро – 51,5–52,5 грн. Без різких стрибків: початок липня має пройти зі стриманими коливаннями курсу та без нових валютних шоків.

початок липня має пройти зі стриманими коливаннями курсу та без нових валютних шоків. Інтервенції НБУ: Нацбанк може продати на ринку 800–850 млн доларів, щоб компенсувати дефіцит валюти.

Нацбанк може продати на ринку 800–850 млн доларів, щоб компенсувати дефіцит валюти. Що підтримує гривню: високі ставки за гривневими депозитами, помірна інфляція та стабільний імпортний попит.

високі ставки за гривневими депозитами, помірна інфляція та стабільний імпортний попит. Ризики серпня: підготовка до осінньо-зимового сезону може збільшити попит на валюту через імпорт пального, генераторів та енергетичного обладнання.

На валютному ринку наразі немає передумов для різких курсових змін. За словами Тараса Лєсового, початок липня, найімовірніше, повторить тенденції перших днів місяця – курс коливатиметься помірно, а ситуація залишатиметься керованою.

Експерт наголошує, що нинішня стабільність не є випадковою. Вона забезпечується одразу кількома чинниками:

валютними інтервенціями НБУ;

відсутністю сильного інфляційного тиску;

високими ставками за гривневими депозитами;

відносно стабільним попитом імпортерів.

За прогнозом банкіра, у період з 6 по 12 липня Нацбанк може спрямувати на підтримку валютного ринку 800–850 млн доларів.

''Це означає, що ринок і надалі потребуватиме підтримки, адже попит перевищуватиме пропозицію приблизно на 10–15%. Але такий рівень дисбалансу не виглядає критичним'', – пояснив Лєсовий.

За його словами, українська економіка й надалі залежить від імпорту, насамперед пального, енергетичного обладнання та товарів для підтримки бізнесу. Саме тому попит на валюту залишатиметься стабільно високим.

Водночас важливим фактором найближчих тижнів стане ситуація на світовому ринку нафти. Якщо ціни на паливо не демонструватимуть різких коливань, імпортерам не доведеться суттєво збільшувати закупівлю валюти.

Яким буде курс долара

За оцінками банкіра, наступного тижня курс долара на міжбанківському ринку перебуватиме в межах 44,7–45,1 грн за долар.

Водночас курс євро, залежно від ситуації на міжнародному валютному ринку, може коливатися у межах 51,5–52,5 грн.

Лєсовий також прогнозує, що щоденні зміни курсу залишаться незначними:

на міжбанку – до 5–15 копійок;

у банках – до 10–20 копійок;

в обмінниках – до 30 копійок.

Чому серпень може бути складнішим

Попри відносно спокійний липень, банкір не виключає, що вже з другої половини серпня валютний ринок стане більш активним.

За його словами, це буде пов’язано з підготовкою держави, бізнесу та населення до осінньо-зимового періоду. У цей час може зрости імпорт генераторів, енергетичного обладнання, пального, матеріалів для відновлення інфраструктури та інших критично важливих товарів.

Відповідно, попит на валюту також збільшиться, а Національному банку, ймовірно, доведеться активніше виходити на ринок для стримування надмірних курсових коливань.

Окремо Лєсовий звернув увагу на готівковий сегмент. За його словами, обмінники традиційно швидше реагують на будь-які зміни на міжбанку, а під час періодів напруження різниця між курсом купівлі та продажу може перевищувати одну гривню.

Водночас позитивним фактором експерт називає високий інтерес українців до гривневих депозитів.

''За оцінками, до 25–30% коштів населення, які могли б бути конвертовані у долари чи євро, залишаються в банківській системі. Це важливий елемент фінансової стабільності'', – зазначив він.