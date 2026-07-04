Валютный рынок готовит паузу? Каким будет курс доллара в ближайшую неделю

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Прогноз курса: на следующей неделе доллар будет находиться в пределах 44,7–45,1 грн, а евро – 51,5–52,5 грн.

на следующей неделе доллар будет находиться в пределах 44,7–45,1 грн, а евро – 51,5–52,5 грн. Без резких скачков: начало июля должно пройти со сдержанными колебаниями курса и без новых валютных шоков.

начало июля должно пройти со сдержанными колебаниями курса и без новых валютных шоков. Интервенции НБУ: Нацбанк может продать на рынке 800–850 млн. долларов, чтобы компенсировать дефицит валюты.

Нацбанк может продать на рынке 800–850 млн. долларов, чтобы компенсировать дефицит валюты. Что поддерживает гривну: высокие ставки по гривневым депозитам, умеренная инфляция и стабильный импортный спрос.

высокие ставки по гривневым депозитам, умеренная инфляция и стабильный импортный спрос. Риски августа: подготовка к осенне-зимнему сезону может увеличить спрос на валюту из-за импорта топлива, генераторов и энергетического оборудования.

На валютном рынке пока нет предпосылок для резких курсовых изменений. По словам Тараса Лесового, начало июля, вероятнее всего, повторит тенденции первых дней месяца – курс будет колебаться умеренно, а ситуация будет управляемой.

Эксперт отмечает, что нынешняя стабильность не случайна. Она обеспечивается сразу несколькими факторами:

валютными интервенциями НБУ;

отсутствием сильного инфляционного давления;

высокими ставками по гривневым депозитам;

относительно стабильным спросом импортеров.

По прогнозу банкира, в период с 6 по 12 июля Нацбанк может направить в поддержку валютного рынка 800–850 млн долларов.

''Это означает, что рынок и дальше будет нуждаться в поддержке, ведь спрос будет превышать предложение примерно на 10–15%. Но такой уровень дисбаланса не выглядит критическим'', – объяснил Лесовой.

По его словам, украинская экономика и дальше зависит от импорта, прежде всего горючего, энергетического оборудования и товаров для поддержки бизнеса. Именно поэтому спрос на валюту остается стабильно высоким.

В то же время, важным фактором в ближайшие недели станет ситуация на мировом рынке нефти. Если цены на топливо не будут демонстрировать резкие колебания, импортерам не придется существенно увеличивать закупку валюты.

Каким будет курс доллара

По оценкам банкира, на следующей неделе курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в пределах от 44,7 до 45,1 грн за доллар.

В то же время курс евро в зависимости от ситуации на международном валютном рынке может колебаться в пределах 51,5–52,5 грн.

Лесной также прогнозирует, что ежедневные изменения курса останутся незначительными:

на межбанке – до 5–15 копеек;

в банках – до 10–20 копеек;

в обменниках – до 30 копеек.

Почему август может быть сложнее

Несмотря на относительно спокойный июль, банкир не исключает, что уже со второй половины августа валютный рынок станет активнее.

По его словам, это будет связано с подготовкой государства, бизнеса и населения к осенне-зимнему периоду. В это время может возрасти импорт генераторов, энергетического оборудования, горючего, материалов для восстановления инфраструктуры и других критически важных товаров.

Соответственно спрос на валюту также увеличится, а Национальному банку, вероятно, придется активнее выходить на рынок для сдерживания чрезмерных курсовых колебаний.

Отдельно Лесовой обратил внимание на наличный сегмент. По его словам, обменники традиционно быстрее реагируют на любые изменения на межбанке, а в периоды напряжения разница между курсом покупки и продажи может превышать одну гривну.

В то же время, положительным фактором эксперт называет высокий интерес украинцев к гривневым депозитам.

''По оценкам, до 25–30% средств населения, которые могли бы быть конвертированы в доллары или евро, остаются в банковской системе. Это важный элемент финансовой стабильности'', – отметил он.