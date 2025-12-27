Без валютних стрибків? Яким буде курс долара наприкінці грудня та у січні

Протягом останнього тижня 2025 року та у січні наступного року на валютному ринку не очікується суттєвих коливань курсу.

Який попит на валюту очікується за цей період та як він вплине на її вартість – читайте у матеріалі РБК-Україна .

Прогноз на останній тиждень грудня

Валютний ринок протягом останнього тижня грудня буде залишатися більш-менш стабільним, прогнозує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Фактори, які будуть впливати на ринок, не несуть ризиків для стрибків курсу. Наприклад, попит на валюту 29 грудня - 4 січня перевищуватиме пропозицію лише на 10-15%. "Така ситуація повністю "втискується" в інструментарій Нацбанку, який традиційно компенсуватиме дисбаланси через валютні інтервенції", - говорить Лєсовий. При цьому, інфляція станом на кінець року стабілізується на позначці 10%.

Банкір прогнозує офіційний курс на кінець року на рівні 41,8-42,4 гривень за долар та 49-49,6 гривень за євро. При цьому, на 29 грудня - 4 січня курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку передбачаються в межах 41,8-42,4 гривень, а євро - 48,5-49,75 гривень.

На готівковому ринку Тарас Лєсовий прогнозує курси купівлі-продажу долара на рівні 41,8-42,6 гривень, а євро - 48,5-49,75 гривень.

Валютний ринок у січні

Попит на валюту зросте на початку наступного місяця, але не значно, вважає Лєсовий. В кінці січня можливе зниження попиту, адже компанії будуть сплачувати податкові платежі у гривні і будуть купувати національну валюту.

На фоні передбачуваного попиту офіційний курс долара у січні буде знаходитися у діапазоні 42,2-42,8 гривень. Разом з тим, Тарас Лєсовий вважає, що курс поступово рухатиметься в напрямку 43 грн за долар (можливо, навіть у січні). Однак без різких стрибків та сенсаційних курсових показників.