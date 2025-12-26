ua en ru
Пт, 26 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Нацбанк підняв курс долара і євро на 13 копійок

Україна, П'ятниця 26 грудня 2025 16:40
UA EN RU
Нацбанк підняв курс долара і євро на 13 копійок Фото: Курс долара збільшився на 13 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) збільшив курс долара до гривні - на 13 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 29 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0637 гривень за 1 долар (+0,13 грн).

Нацбанк підняв курс долара і євро на 13 копійокbank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,5552 гривень за 1 євро (+0,13 грн).

Нацбанк підняв курс долара і євро на 13 копійокbank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 25 грудня знизився на 12-17 копійок - до 41,90-42,00 гривень (купівля-продаж), а курс євро знизився на 17-23 копійок - до 49,34-49,45 гривень (купівля-продаж).

Нацбанк підняв курс долара і євро на 13 копійокudinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 25 грудня зменшився на 1 копійку і становить 42,30 гривні, водночас, курс продажу євро продемонстрував таку саму динаміку і досяг 49,91 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,78 і 49,27 гривень відповідно.

Нагадаємо, що на 26 грудня НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,93 гривні, що на 22 копійок нижче за курс попереднього дня. При цьому, офіційний курс євро знизився на 26 копійок - до 49,43 гривень.

На міжбанку курс долара в результаті торгів 24 грудня знизився на 12-17 копійки - до 41,90-42,00 гривень (купівля-продаж), а курс євро зменшився на 17-23 копійки - до 49,34-49,45 гривень (купівля-продаж).

З 1 по 29 грудня офіційний курс долара просів на 21 копійку (з 42,27 до 42,06 гривень), а курс євро зріс на 67 копійок (з 48,89 до 49,56 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
Новини
Неділя, Флорида. Зеленський назвав теми зустрічі з Трампом, території у списку
Неділя, Флорида. Зеленський назвав теми зустрічі з Трампом, території у списку
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну