Нацбанк підняв курс долара і євро на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) збільшив курс долара до гривні - на 13 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 29 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0637 гривень за 1 долар (+0,13 грн). bank.gov.ua Офіційний курс євро становить 49,5552 гривень за 1 євро (+0,13 грн). bank.gov.ua На міжбанку курс долара в результаті торгів 25 грудня знизився на 12-17 копійок - до 41,90-42,00 гривень (купівля-продаж), а курс євро знизився на 17-23 копійок - до 49,34-49,45 гривень (купівля-продаж). udinform.com На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 25 грудня зменшився на 1 копійку і становить 42,30 гривні, водночас, курс продажу євро продемонстрував таку саму динаміку і досяг 49,91 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,78 і 49,27 гривень відповідно.