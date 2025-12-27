ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Без валютных скачков? Каким будет курс доллара в конце декабря и в январе

Украина, Суббота 27 декабря 2025 07:45
UA EN RU
Без валютных скачков? Каким будет курс доллара в конце декабря и в январе Фото: Курс доллара в обменниках на следующей неделе прогнозируется 42,6 гривны (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров
Эксперт: Тарас Лесовой

В течение последней недели 2025 года и в январе следующего года на валютном рынке не ожидается существенных колебаний курса.

Какой спрос на валюту ожидается за этот период и как он повлияет на ее стоимость - читайте в материале РБК-Украина.

Прогноз на последнюю неделю декабря

Валютный рынок в течение последней недели декабря будет оставаться более-менее стабильным, прогнозирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Факторы, которые будут влиять на рынок, не несут рисков для скачков курса. Например, спрос на валюту 29 декабря - 4 января будет превышать предложение лишь на 10-15%. "Такая ситуация полностью "втискивается" в инструментарий Нацбанка, который традиционно будет компенсировать дисбалансы через валютные интервенции", - говорит Лесовой. При этом, инфляция по состоянию на конец года стабилизируется на отметке 10%.

Банкир прогнозирует официальный курс на конец года на уровне 41,8-42,4 гривен за доллар и 49-49,6 гривен за евро. При этом, на 29 декабря - 4 января курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке предусматриваются в пределах 41,8-42,4 гривен, а евро - 48,5-49,75 гривен.

На наличном рынке Тарас Лесовой прогнозирует курсы купли-продажи доллара на уровне 41,8-42,6 гривен, а евро - 48,5-49,75 гривен.

Валютный рынок в январе

Спрос на валюту вырастет в начале следующего месяца, но не значительно, считает Лесовой. В конце января возможно снижение спроса, ведь компании будут платить налоговые платежи в гривне и будут покупать национальную валюту.

На фоне предполагаемого спроса официальный курс доллара в январе будет находиться в диапазоне 42,2-42,8 гривен. Вместе с тем, Тарас Лесовой считает, что курс постепенно будет двигаться в направлении 43 грн за доллар (возможно, даже в январе). Однако без резких скачков и сенсационных курсовых показателей.

Напомним, 26 декабря средний курс продажи доллара в обменниках снизился на 2 копейки по сравнению с 25 декабря - до 42,29 гривен, а курс продажи евро уменьшился на 1 копейку - до 49,91 гривен.

Официальный курс доллара на 29 декабря НБУ установил на уровне 42,06 гривен (+0,13 гривен по сравнению с курсом 26 декабря). Официальный курс евро на 29 декабря составляет 49,56 гривен (+0,13 гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
Новости
РФ оттягивала ответ на мирный план на 2026 год, но ей пришлось ускориться, - источник
РФ оттягивала ответ на мирный план на 2026 год, но ей пришлось ускориться, - источник
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну