Долар і євро дешевшають в обмінниках

Україна, П'ятниця 26 грудня 2025 11:23
UA EN RU
Долар і євро дешевшають в обмінниках Фото: Курс долара в обмінниках трохи зменшився (Freepik)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 26 грудня зменшився на 2 копійки порівняно з попереднім робочим днем (25 грудня). Курс євро також знизився (на 1 копійку).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 26 грудня середній курс продажу долара в обмінниках знизився на 2 копійки порівняно з 25 грудня і становить 42,29 гривні, водночас курс євро зменшився на 1 копійку - до 49,91 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,74 гривні (-0,03 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,24 гривні (-0,01 гривні).

На міжбанку внаслідок торгів 25 грудня курс долара перебував на рівні 41,90 - 42,00 гривні за долар (купівля-продаж), що на 12-17 копійок нижче за закриття торгової сесії 24 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,34-49,45 гривень, що на 17-23 копійки нижче за курс 24 грудня.

Курс долара і євро в четвертому кварталі

Офіційний курс долара в четвертому кварталі цього року зріс на 2% - з 41,14 гривень станом на 1 жовтня до 41,93 гривень (на 26 грудня). Найбільше значення досягалося 26 листопада - 42,40 гривень. Ця динаміка повторює тренд останнього кварталу минулого року, коли долар від початку жовтня до кінця грудня 2024 року також приріс на 2% - з 41,22 до 42,04 гривень.

Курс євро в четвертому кварталі цього року зріс на 2,3% - з 48,3 гривень (1 жовтня) до 49,43 гривень (на 26 грудня). Ця динаміка відрізняється від минулого року, коли з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року офіційний курс євро знизився на 4,8% - до 43,93 гривень.

