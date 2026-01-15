ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Валюта в обменниках немного подорожала. Насколько вырос доллар

Украина, Четверг 15 января 2026 13:10
UA EN RU
Валюта в обменниках немного подорожала. Насколько вырос доллар Фото: Курс доллара в обменниках увеличился до 43,61 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков 15 января увеличился на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 43,61 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

  • как изменился курс доллара в обменниках,

  • курс евро в обменниках вырос до 50,84 гривен,

  • что происходит на межбанке последние две недели.

По состоянию на утро 15 января средний курс продажи евро подрос на 7 копеек - до 50,84 гривен. С 1 января этот курс вырос на 74 копейки.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,99 гривны (+0,06 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 50,13 гривны (+0,05 гривен).

Ситуация на межбанке с начала января

1 января средние курсы покупки-продажи доллара на межбанковском рынке составляли 42,12-42,22 гривны, к 8 января они выросли на 0,92-1 гривну - до 43,11-43,14 гривен. Далее стоимость доллара на этом рынке продолжила рост и 14 числа эти курсы достигли 43,42-43,45 гривен (+0,31 гривна по сравнению с 8 января).

Стоимость евро на межбанке также выросли с начала января. 1 числа курсы покупки-продажи валюты Еврозоны составляли 49,42-49,53 гривен, а 14 января - 50,61-50,64 гривен. Таким образом, рост курсов евро на межбанке за две недели января составил 1,11-1,19 гривен.

Напомним, Национальный банк начал снижать официальный курс доллара с 14 января. По сравнению с 13 января курс доллара снизился на 9 копеек - до 43,17 гривен, а на 15 января НБУ еще опустил курс на 5 копеек - до 43,12 гривен.

Официальный курс евро 15 января составил, что на 27 копеек ниже значения за 13 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП