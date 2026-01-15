Валюта в обменниках немного подорожала. Насколько вырос доллар

Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков 15 января увеличился на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 43,61 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

как изменился курс доллара в обменниках,

курс евро в обменниках вырос до 50,84 гривен,

что происходит на межбанке последние две недели.

По состоянию на утро 15 января средний курс продажи евро подрос на 7 копеек - до 50,84 гривен. С 1 января этот курс вырос на 74 копейки.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,99 гривны (+0,06 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 50,13 гривны (+0,05 гривен).

Ситуация на межбанке с начала января

1 января средние курсы покупки-продажи доллара на межбанковском рынке составляли 42,12-42,22 гривны, к 8 января они выросли на 0,92-1 гривну - до 43,11-43,14 гривен. Далее стоимость доллара на этом рынке продолжила рост и 14 числа эти курсы достигли 43,42-43,45 гривен (+0,31 гривна по сравнению с 8 января).

Стоимость евро на межбанке также выросли с начала января. 1 числа курсы покупки-продажи валюты Еврозоны составляли 49,42-49,53 гривен, а 14 января - 50,61-50,64 гривен. Таким образом, рост курсов евро на межбанке за две недели января составил 1,11-1,19 гривен.