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Валюта Ірану впала до рекордного мінімуму через санкції та ізоляцію, - Reuters

Фото: валюта Ірану впала до рекордного мінімуму через санкції та ізоляцію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іранська валюта ріал впала до рекордно низького рівня стосовно долара через посилення ізоляції й можливих санкцій ЄС проти Революційної гвардії та окремих високопосадовців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На неофіційному ринку долар продавався за 447 000 ріалів. Напередодні ж він коштував 430 500 ріалів.

Однією з причин здорожчання долара, як пише видання, стало різке зростання попиту на неї серед іранців, які намагаються захистити свої заощадження купівлею американської валюти, золота або ж іншої валюти.

Від початку загальнонаціональних протестів в Ірані, ріал втратив 29% своєї вартості. Також падіння вартості спричинене й політичним тиском на Тегеран з боку Заходу й накладання обмежень на пов'язані з країною кораблі й нафтові танкери.

18 січня Європарламент закликав ЄС ввести Революційну гвардію до списку терористичних організацій й запровадити проти неї санкції.

Тим часом влада Ірану продовжує традиційно звинувачувати "ворогів Ісламської Республіки" в спробі дестабілізувати країну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія може зіткнутися з "неймовірною бідністю" через міжнародні санкції.

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Іран