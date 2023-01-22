Валюта Ірану впала до рекордного мінімуму через санкції та ізоляцію, - Reuters

На неофіційному ринку долар продавався за 447 000 ріалів. Напередодні ж він коштував 430 500 ріалів.

Однією з причин здорожчання долара, як пише видання, стало різке зростання попиту на неї серед іранців, які намагаються захистити свої заощадження купівлею американської валюти, золота або ж іншої валюти.

Від початку загальнонаціональних протестів в Ірані, ріал втратив 29% своєї вартості. Також падіння вартості спричинене й політичним тиском на Тегеран з боку Заходу й накладання обмежень на пов'язані з країною кораблі й нафтові танкери.

18 січня Європарламент закликав ЄС ввести Революційну гвардію до списку терористичних організацій й запровадити проти неї санкції.

Тим часом влада Ірану продовжує традиційно звинувачувати "ворогів Ісламської Республіки" в спробі дестабілізувати країну.