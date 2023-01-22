Валюта Ирана упала до рекордного минимума из-за санкций и изоляции, - Reuters

На неофициальном рынке доллар продавался за 447 000 риалов. Накануне же он стоил 430 500 риалов.

Одной из причин подорожания доллара, как пишет издание, стал резкий рост спроса на нее среди иранцев, которые пытаются защитить свои сбережения покупкой американской валюты, золота или другой валюты.

С начала общенациональных протестов в Иране, риал потерял 29% своей стоимости. Также падение стоимости вызвано и политическим давлением на Тегеран со стороны Запада и наложения ограничений на связанные со страной корабли и нефтяные танкеры.

18 января Европарламент призвал ЕС ввести Революционную гвардию в список террористических организаций и ввести против нее санкции.

Тем временем власти Ирана продолжают традиционно обвинять "врагов Исламской Республики" в попытке дестабилизировать страну.