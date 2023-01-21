Колишній головний економіст МВФ спрогнозував "неймовірну бідність" в РФ через санкції

Росія може зіткнутися з "неймовірною бідністю", оскільки міжнародні санкції значно впливають на її економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього головного економіста Міжнародного валютного фонду Кеннета Рогоффа на Всесвітньому економічному форумі .

"Погляньте на Іран, подивіться на Північну Корею, подивіться на Венесуелу, подивіться на Кубу, ось куди рухається Росія", - наголосив Рогофф, додавши, що країна-агресор у майбутньому може стати "гігантським Іраном".

Він зазначив, що обмеження, які запровадили проти Росії, працюють, а всі заяви представників путінського режиму про те, що санкційні плани Заходу не виправдалися, є неправдивими.

Рогофф пояснив, що Росія втратила частину своїх доходів, а це свідчить про уповільнення виробництва та інших секторів економіки.

За словами експерта, міжнародні санкції можуть призвести до зміни режиму в РФ, а самі обмеження мають кумулятивний ефект. Тому Заходу варто замислитись над продовженням санкцій навіть у разі перемоги України у війні.

"Якщо довго тримати санкції і робити їх все сильнішими і сильнішими, вони працюють", - додав він.