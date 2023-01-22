ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Валюта Ірану впала до рекордного мінімуму через санкції та ізоляцію, - Reuters

Новость на русском →
Неділя 22 січня 2023 13:31
Валюта Ірану впала до рекордного мінімуму через санкції та ізоляцію, - Reuters Фото: валюта Ірану впала до рекордного мінімуму через санкції та ізоляцію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іранська валюта ріал впала до рекордно низького рівня стосовно долара через посилення ізоляції й можливих санкцій ЄС проти Революційної гвардії та окремих високопосадовців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На неофіційному ринку долар продавався за 447 000 ріалів. Напередодні ж він коштував 430 500 ріалів.

Однією з причин здорожчання долара, як пише видання, стало різке зростання попиту на неї серед іранців, які намагаються захистити свої заощадження купівлею американської валюти, золота або ж іншої валюти.

Від початку загальнонаціональних протестів в Ірані, ріал втратив 29% своєї вартості. Також падіння вартості спричинене й політичним тиском на Тегеран з боку Заходу й накладання обмежень на пов'язані з країною кораблі й нафтові танкери.

18 січня Європарламент закликав ЄС ввести Революційну гвардію до списку терористичних організацій й запровадити проти неї санкції.

Тим часом влада Ірану продовжує традиційно звинувачувати "ворогів Ісламської Республіки" в спробі дестабілізувати країну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія може зіткнутися з "неймовірною бідністю" через міжнародні санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран
NEWS
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна