Валюта дорожчає: скільки коштують долар та євро в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України знову почав зростати. Єдина європейська валюта подорожчала сильніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 22 червня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,35 гривень. Курс євро зріс на 20 копійок до 41,05 гривні за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 40,35 гривні.
Офіційний курс долара НБУ було зафіксовано з 21 липня 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 22 червня становить 39,9494 гривні за євро (-0,0146 гривні).
ПриватБанк почав виконувати нові вимоги НБУ
ПриватБанк повідомив, що відновив операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют.
Також ПриватБанк почав проводити обмінні операції у касах банку для фізичних осіб згідно з оновленими вимогами НБУ.
Раніше Національний банк України запровадив посилений контроль за обміном валют банками та обмінними пунктами. Порушення розцінюватиметься як потенційна ознака шахрайської діяльності. За порушення передбачено великі штрафи.
У травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.
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