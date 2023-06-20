У Раді пропонують штрафувати валютні обмінники за відмову в операціях

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо адміністративної відповідальності за незаконні відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект № 9404 від 20 червня 2023 року.

Текст документа на сайті парламенту поки що відсутній.

Проблема "зношених" доларів

У травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито "зношених" доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.

НБУ дав роз'яснення, згідно з яким банки України та обмінні пункти мають право брати додаткову комісію лише за прийом іноземних банкнот, які мають значні пошкодження, або банкноти, які вилучено іноземною державою з обігу.

Додаткова комісія може прийматися при прийомі банкнот, які отримали при зверненні одну або декілька ознак ушкодження. Не може бути жодних обмежень щодо доларів США серії 1996 року та випущених раніше. Також банки мають приймати купюри з незначними пошкодженнями.

НБУ провів з банками та обмінними пунктами декілька зустрічей. Однак проблема досі не вирішена, через що фінансовий комітет Верховної ради знову заслухає керівництво НБУ щодо проблеми комісій банків та обмінних пунктів при прийомі нібито "зношених" доларових купюр.

Детальніше про проблему читайте в матеріалі "Валютне свавілля. Обмін "старих" доларів вийшов з-під контролю: хто винен і що робити".