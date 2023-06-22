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Валюта дорожает: сколько стоят доллар и евро в обменниках

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Украина, Четверг 22 июня 2023 11:32
Валюта дорожает: сколько стоят доллар и евро в обменниках Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова начал расти. Единая европейская валюта подорожала сильнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 июня средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,35 гривен. Курс евро вырос на 20 копеек до 41,05 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 40,35 гривен.

Официальный курс доллара НБУ был зафиксирован с 21 июля 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 22 июня составляет 39,9494 гривен за евро (-0,0146 гривен).

Валюта дорожает: сколько стоят доллар и евро в обменниках

ПриватБанк начал выполнять новые требования НБУ

ПриватБанк сообщил, что возобновил операции с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.

Также ПриватБанк начал проводить обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ.

Ранее Национальный банк Украины ввел усиленный контроль за обменом валют банками и обменными пунктами. Нарушение будет расцениваться как потенциальный признак мошеннической деятельности. За нарушение предусмотрены большие штрафы.

В мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

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