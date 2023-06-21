НБУ штрафуватиме банки та обмінники за відмову міняти долари
Національний банк України запровадив посилений контроль за обміном валют банками та обмінними пунктами. За порушення передбачені великі штрафи та заборона окремих видів операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
"Принципова позиція регулятора така: в разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності", - йдеться в повідомленні.
Максимальний розмір штрафу становитиме:
- до банків - у розмірі до 400 тисяч гривень і планується його збільшення за суттєві порушення;
- до небанківських фінансових установ - у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.
Заходи НБУ
1. НБУ змінив нормативно-праву баз та скасував перелік ознак незначного зношення банкнот.
З усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції.
Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності банкноти.
Так, регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.
З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та небанківських фінансової установ. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо, йдеться в повідомленні.
2. Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.
НБУ наголосив, що не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Навпаки - нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено банкам та небанківським фінансовим установам встановлювати будь-які подібні обмеження.
Банки та небанківські фінансові установи повинні приймати на інкасо виключно:
1) банкноти іноземної валюти, які набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення/пошкодження:
- розірвані (розрізані) на частини;
- із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);
- зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;
- із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;
- із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;
- обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);
- мають явні друкарські недоліки;
2) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).
У травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.
У Верховній раді вже зареєстровано законопроект про штрафи за відмову змінювати валюту.
Докладніше про проблему читайте у матеріалі "Валютне свавілля. Обмін "старих" доларів вийшов з-під контролю: хто винен і що робити".
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