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В Валуйках Белгородской области РФ прозвучали взрывы, над городом виден дым (фото)

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Понедельник 19 июня 2023 07:35
В Валуйках Белгородской области РФ прозвучали взрывы, над городом виден дым (фото) Фото: в Валуйках Белгородской области РФ прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В городе Валуйки Белгородской области прозвучала серия взрывов сегодня рано утром, 19 июня. Над городом возвышается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Baza.

Сообщается, что в результате взрывов повреждены дома, автомобили, проезжая часть. Некоторые машины взрывной волной перевернуло, или забросило на другие автомобили. Местные жители сообщают якобы об обстреле. Официальной информации о случившемся власти региона пока не сообщали.

Валуйки – это город на юге Белгородской области РФ. Населенный пункт расположен в 15 километрах от границы с Украиной. По данным 2021 года, в городе проживало 33 тысячи человек.

В Валуйках Белгородской области РФ прозвучали взрывы, над городом виден дым (фото)

Ситуация в Белгородской области РФ

Стоит отметить, что жители Белгородской области России в последние месяцы все чаще заявляют о взрывах и якобы обстрелах. В частности, вечером 8 июня местные власти утверждали, что сработала ПВО.

Также днем ранее россияне заявили, что в городе Шебекино, расположенном недалеко от границы, вспыхнул масштабный пожар. Жители публиковали кадры, на которые заметно, что весь город были в дыму.

Также в ночь на 9 июня якобы из-за обстрела региона в Шебекино Белгородской области вспыхнула многоэтажка.

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